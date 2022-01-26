Путин приедет в Санкт-Петербург 27 января, чтобы почтить память блокадников

Путин примет участие в траурных мероприятиях в Санкт-Петербурге в День снятия блокады Ленинграда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург в четверг, 27 января, чтобы почтить память блокадников. Поезду президента России анонсировали в пресс-службе Кремля.

- 27 января, в день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище, где почтит память погибших воинов-освободителей и жителей города, - передает пресс-служба президента.

Пока не сообщается, примет ли Владимир Путин участие в других мероприятиях вместе с властями Санкт-Петербурга. Напомним, главные события к 78-й годовщине снятия блокады пройдут 27 и 30 января. На Пискаревке, например, устроят тематические экскурсии с использование мультимедиа.

Добавим, что глава государства уже не раз возвращался в родной город именно в День полного освобождения Ленинграда от осады фашистов. В частности, отец президента воевал на Невском пятачке, а его мама жила в Северной столице на протяжении всей блокады. Старший брат Владимира Путина скончался в малолетнем возрасте во время осады города.