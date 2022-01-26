Пожар в тысячу «квадратов» охватил три постройки в поселке под Санкт-Петербургом

В Ленобласти сгорели три постройки площадью в 1 тысячу "квадратов". Фото: Олег ЗОЛОТО

Мощный пожар произошел в поселке Троицкая Гора в Ломоносовском районе Ленобласти. Огонь охватил три постройки на площади в 1 тысячу квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пожар удалось ликвидировать очень быстро, очевидцы оперативно позвонили за помощью.

- В тушении огня приняли участие 20 человек и 4 единицы техники. Пожар на площади в 1000 «квадратов» ликвидировали. Пострадавших и погибших нет, - коротко сообщили в МЧС России.

Как уточнили «КП-Петербург» в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, пожар произошел на частной территории, пострадали три одноэтажных здания.