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Происшествия26 января 2022 19:45

На юго-западе Петербурга иномарка сбила подростка на тротуаре

Жесткое ДТП произошло на перекрестке улиц Партизана Германа и Чекистов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Иномарка сбила подростка на тротуаре в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/beautiful_lady_zenya

Иномарка сбила подростка на тротуаре в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/beautiful_lady_zenya

В Красносельском районе Петербурга иномарка сбила подростка на тротуаре. Жесткая авария произошла на перекрестке улиц Партизана Германа и Чекистов. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам автора снимков, в аварии столкнулись два автомобиля, от удара одна из машин вылетела на тротуар, где находилась юная девушка.

О состоянии подростка пока неизвестно. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/beautiful_lady_zenya

О состоянии подростка пока неизвестно. Фото: vk.com/spb_today / vk.com/beautiful_lady_zenya

- Автомобиль ее сбил и протащил метров 30, до приезда «скорой» стонала, переломан позвоночник точно. Второй машиной оказалось такси. У водителя разбита голова, маленькую девочку с мамой, которые там ехали, увезла «скорая», - пишет очевидица.

На место видели два автомобиля скорой помощи, спасателей МЧС и инспекторов ГИБДД. Официальной информации о ДТП пока не поступало. О состоянии пострадавшего подростка пока тоже нет сведений.

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