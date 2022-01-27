Мертвого пассажира обнаружили в автобусе в Петербурге

В автобусе в Петербурге обнаружили мертвого пассажира. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге обнаружили мертвого пассажира в автобусе №151. Все произошло около 23:00 на перекрестке улиц Кораблестроителей и Наличной в Василеостровском районе. К безмолвно сидящему мужчине присмотрелся очевидец. Когда он понял, что человек не дышит и не двигается, срочно позвонил в службу 112.

- Звонок действительно поступил. Очевидец назвал номер автобуса ЛиАЗ и маршрут. По его словам, он не знает, что произошло с умершим человеком, попросил помощи. Информацию передали в скорую помощь. Обстоятельства смерти выясняются, проводится проверка, - передал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.