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Происшествия26 января 2022 21:23

Мертвого пассажира обнаружили в автобусе в Петербурге

Один из очевидцев присмотрелся к безмолвно сидящему мужчине
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В автобусе в Петербурге обнаружили мертвого пассажира.

В автобусе в Петербурге обнаружили мертвого пассажира.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге обнаружили мертвого пассажира в автобусе №151. Все произошло около 23:00 на перекрестке улиц Кораблестроителей и Наличной в Василеостровском районе. К безмолвно сидящему мужчине присмотрелся очевидец. Когда он понял, что человек не дышит и не двигается, срочно позвонил в службу 112.

- Звонок действительно поступил. Очевидец назвал номер автобуса ЛиАЗ и маршрут. По его словам, он не знает, что произошло с умершим человеком, попросил помощи. Информацию передали в скорую помощь. Обстоятельства смерти выясняются, проводится проверка, - передал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

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