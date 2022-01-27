Последние новости в Санкт-Петербурге на 27 января 2022 года: Запись на вакцинацию детей от ковида и смерть годовалого малыша от инфекции

"КП-Петербург" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 27 января 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«КП-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 27 января 2022 года. В городе наконец-то открыли запись на вакцинацию подростков от коронавируса. Прививать будут только детей в возрасте от 12 до 17 лет, с согласия родителей. В Северную столицу привезли лишь 2,8 тысячи доз вакцины «Спутник М», она двухкомпонентная. Сделать прививку можно в 59 поликлиниках. Из-за дефицита первым вакцину сделают ребятам из группы риска, которые могут получить осложнения, если заразятся ковидом.

Мать из Петербурга уже 12 лет не может похоронить своего сына, которого, по версии следствия, похитили и избили, а потом выкинули в лесу. По предварительной версии, 18-летний парень просто задел стекло чужой машины. Предполагаемые убийцы предстали перед судом только сейчас, когда следствие сдвинулось с мертвой точки. До этого они жили в деревне с родными убитого молодого человека, словно ничего и не случилось. Задержанные мужчины говорят, что просто подвозили парня.

В детской больнице от коронавируса умер годовалый ребенок. Медики сообщают, что у него были тяжелые хронические заболевания, в том числе поражение ЦНС. На болезнь наслоился COVID-19, осложнивший лечение малыша.

«КП-Петербург» выяснила, что из-за «омикрона» врачи поликлиник в Петербурге вынуждены ездить на 40 вызовов в сутки и работать до 2 часов ночи. Заболевшие горожане ждут медиков до 4 дней. По словам врачей, ситуация сейчас беспрецедентная – число вызовов на дом критически большое. В комздраве подтверждают – 100 тысяч больных в Северной столице сейчас лечатся на дому.