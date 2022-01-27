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Общество27 января 2022 3:05

Что произошло в ночь на 27 января 2022 года в Санкт-Петербурге

«КП-Петербург» рассказывает о главных ночных происшествиях
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Пожар на Светлановском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Пожар на Светлановском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

«КП-Петербург» рассказывает о главных ночных происшествиях, произошедших в городе с 26 на 27 января. Мощный пожар произошел во втором корпусе дома №70 на Светлановском проспекте в Калининском районе. В «трешке» загорелась одна из комнат площадью в 10 квадратных метров. В итоге огонь ее полностью уничтожил. На место примчались «скорая», газовики и спасатели МЧС. Пожар потушили за полчаса. Ночь жильцы и их соседи встречали с запахом гари. Пострадавших в происшествии, к счастью, нет.

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