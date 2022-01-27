Что произошло в ночь на 27 января 2022 года в Санкт-Петербурге

Пожар на Светлановском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

«КП-Петербург» рассказывает о главных ночных происшествиях, произошедших в городе с 26 на 27 января. Мощный пожар произошел во втором корпусе дома №70 на Светлановском проспекте в Калининском районе. В «трешке» загорелась одна из комнат площадью в 10 квадратных метров. В итоге огонь ее полностью уничтожил. На место примчались «скорая», газовики и спасатели МЧС. Пожар потушили за полчаса. Ночь жильцы и их соседи встречали с запахом гари. Пострадавших в происшествии, к счастью, нет.

Фургон «Рено Мастер» вылетел в кювет и перевернулся под Петербургом в районе поселка Разметелево. Водитель сообщил в соцсетях, что все живы, но он просит помощи от неравнодушных горожан, которые могут привезти технику, чтобы поднять авто.

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