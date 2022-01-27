Потепление снова вернется в Петербург 27 января

В Петербурге снова потеплеет 27 января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Температурные качели продолжают менять погоду в Санкт-Петербурге. В четверг, 27 января 2022 года, в Северной столице снова потеплеет. Днем в городе температура воздуха поднимется, но не доберется до нулевой отметки. В течение дня будет пасмурно и снежно. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня погоду будет формировать приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Он закроет небо плотными облаками и принесет небольшой снег, местами закружат метели. Температурный фон продолжит повышаться, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге будет около 2-4 градусов ниже нуля, по Ленинградской области минус 1-6 градусов. Ветер ожидается теплый, южный 4-9 метров в секунду.

В пятницу потепление продолжится. 28 января в Петербурге будет около минус 1-3 градусов, а в небе выглянет солнце.