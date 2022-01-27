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Происшествия27 января 2022 5:27

Спасатели больше двух часов тушили горящий дом в центре Петербурга

Огонь охватил капитально=ремонтируемое здание
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Спасатели больше двух часов тушили горящий дом в центре Петербурга

Спасатели больше двух часов тушили горящий дом в центре Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге спасатели больше двух часов тушили пожар. В 5:23 часов в четверг, 27 января 2022 года, на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 14 по Старо-Петергофскому шоссе в Адмиралтейском районе города. На место отправилась бригада спасателей.

- Прибыв на адрес, пожарные увидели, что огонь охватил пятиэтажное капитально-ремонтируемое здание, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Огонь к тому времени успел охватить 130 квадратных метров обстановки на втором и третьем этажах здания. В тушению пожара приступили 22 человека личного состава МЧС и пять пожарных машин. К 8:10 часам огонь был ликвидирован.

По предварительным данным пострадавших нет. Сейчас специалистам предстоит установить причину возникновения пожара.

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