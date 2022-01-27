Полиция задержала лже-родственников троих пенсионерок, укравших у них деньги Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала лже-родственников троих пенсионерок, укравших у них деньги. Мошенники использовали стандартную схему, звоня старушкам и представляясь их сыновьями, внуками или другими членами семьи и говорили, что попали в сложную ситуацию, где срочно нужны деньги. Об этом 27 января 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Первая кража произошла 10 июня 2021 года. 82-летней пенсионерке позвонил "сын", который рассказал, что сбил женщину и ему нужны деньги. Старушка поверила и отдала мошенникам 500 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Далее мошенники использовали историю про случайное убийство некой девушки. Так была обманута другая 82-летняя пенсионерка, которая тоже отдала полмиллиона рублей, и 91-летняя женщина, которая потеряла таким образом 170 тысяч рублей.

В общей сложности мошенники получили больше миллиона рублей. Задержанными оказались 26-летний мужчина, который и совершал звонки, а также два "курьера" 24 и 29 лет. Все сейчас находятся под стражей.