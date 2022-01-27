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Общество27 января 2022 7:00

Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады

27 января отмечается 78-я годовщина праздника
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады

Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 27 января 2022 года отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С этим важным днем жителей Северной столицы поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

- Блокада вошла в память человечества как одна из самых трагических страниц мировой истории. К истории героической обороны нашего города сегодня обращаются политические и общественные деятели многих стран. В зарубежных государствах открываются мемориалы. В их основаниях - земля с Пискаревского кладбища, - отметили представители власти.

Память о блокаде в Петербурге сохранена до сих пор. Вскоре на Соляном переулке откроется памятник блокадному учителю, также в городе создан Институт истории обороны и блокады Ленинграда.

В этот день в Петербурге пройдет много мероприятий, чтобы почтить память погибших в те годы. Пискаревское кладбище посетит президент Владимир Путин.