Беглов и Бельский поздравили жителей Петербурга с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 27 января 2022 года отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С этим важным днем жителей Северной столицы поздравили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

- Блокада вошла в память человечества как одна из самых трагических страниц мировой истории. К истории героической обороны нашего города сегодня обращаются политические и общественные деятели многих стран. В зарубежных государствах открываются мемориалы. В их основаниях - земля с Пискаревского кладбища, - отметили представители власти.

Память о блокаде в Петербурге сохранена до сих пор. Вскоре на Соляном переулке откроется памятник блокадному учителю, также в городе создан Институт истории обороны и блокады Ленинграда.

В этот день в Петербурге пройдет много мероприятий, чтобы почтить память погибших в те годы. Пискаревское кладбище посетит президент Владимир Путин.