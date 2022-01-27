Ростральные колонны в Петербурге зажгли в честь Дня освобождения Ленинграда от блокады

Ростральные колонны в Петербурге зажглись в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Фото: Артем КИЛЬКИН

27 января 2022 года в Санкт-Петербурге отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В честь 78-летнего юбилея этого события на ростральных колоннах традиционно зажгли огонь.

- Низкий поклон всем защитникам Ленинграда, фронтовикам, ополченцам, партизанам и подпольщикам Ленинградской области, всем жителям блокадного города. Всем, кто трудился на заводах, кто был в рядах противовоздушной обороны, спасал город от пожаров, лечил раненых в госпиталях, сохранял уникальные памятники, - ранее отметили губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

Также в Петербурге пройдут памятные мероприятия. В частности на Пискаревском кладбище состоится церемония возложения цветов, в которой примет участие президент Владимир Путин.