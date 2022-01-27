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Происшествия27 января 2022 7:42

Движение по Приморскому шоссе заблокировано из-за ДТП

В районе ж/д станции «Александровская» столкнулись две машины
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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ДТП в Александровской собрало пробку на Приморском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

ДТП в Александровской собрало пробку на Приморском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Огромная пробка собралась на Приморском шоссе в районе поселка Александровская. Здесь утром в четверг столкнулись две машины. Аварийные автомобили разлетелись в разные стороны, практически перекрыв проезд транспорту.

- ДТП в Александровской на Приморском шоссе напротив ж/д станции. Машины обе поперек дороги. Движение заблокировано в обе стороны, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей происшествия, один из автомобилей наполовину вылетел на автобусную остановку. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Машины на Приморском шоссе стоят в обе стороны. Водителям советуют объезжать проблемное место через КАД и Большую Горскую улицу.

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