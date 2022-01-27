Двухлетнего мальчика госпитализировали в тяжелым отравлением в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге врачи спасают жизнь двухлетнему малышу. Днем 26 января 2022 года ребенка госпитализировали из квартиры, где он живет, с острым отравлением. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- В полицию поступила телефонограмма из детской городской больницы №19 о том, что в четвертом часу дня из квартиры дома 8/3 по улице Турку с острым отравлением лекарственным препаратом, в тяжелом состоянии госпитализирован двухлетний мальчик, - рассказал источник.

Выяснилось, что ребенок принял лекарство, когда родители отвлеклись и не видели, что делает их сын.

Семья у мальчика полная, благополучная, на учете не состоит. Матери 24 года, отцу 28 лет. Проверкой занимается полиция.