Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия27 января 2022 8:05

Инвалид-колясочник получил шесть лет тюрьмы за нападение с ножом на соседа в Петербурге

Суд расценил это как попытку убийства
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Инвалид-колясочник изрезал ножом соседа.

Инвалид-колясочник изрезал ножом соседа.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд Петербурга отправил в тюрьму на шесть лет инвалида-колясочника, который в ходе конфликта изрезал ножом соседа. Пострадавший получил девять резаных ран и выжил лишь чудом.

- Вечером 29 июня 2021 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома 80 по улице Краснопутиловская, нанес девять ударов ножом в грудь, живот, верхние и нижние конечности потерпевшего, причинив последнему тяжкий вред здоровью, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На суде инвалид вину признал, но пояснил, что плохо помнит обстоятельства происшествия, так как был пьян. Нож, по его словам, он всегда возил с собой в коляске.

Суд учел все обстоятельства и приговорил мужчину к шести годам и трем месяцам колонии строгого режима за попытку убийства. Также с инвалида взыскано 100 тысяч рублей морального вреда в пользу потерпевшего.

0