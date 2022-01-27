Инвалид-колясочник получил шесть лет тюрьмы за нападение с ножом на соседа в Петербурге

Инвалид-колясочник изрезал ножом соседа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд Петербурга отправил в тюрьму на шесть лет инвалида-колясочника, который в ходе конфликта изрезал ножом соседа. Пострадавший получил девять резаных ран и выжил лишь чудом.

- Вечером 29 июня 2021 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, у дома 80 по улице Краснопутиловская, нанес девять ударов ножом в грудь, живот, верхние и нижние конечности потерпевшего, причинив последнему тяжкий вред здоровью, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

На суде инвалид вину признал, но пояснил, что плохо помнит обстоятельства происшествия, так как был пьян. Нож, по его словам, он всегда возил с собой в коляске.

Суд учел все обстоятельства и приговорил мужчину к шести годам и трем месяцам колонии строгого режима за попытку убийства. Также с инвалида взыскано 100 тысяч рублей морального вреда в пользу потерпевшего.