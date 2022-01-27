Беглов, Бельский и Матвиенко поздравили жителей города с днем полного снятия блокады Ленинграда

27 января - день полного снятия блокады Ленинграда. Фото: Олег ЗОЛОТО

27 января – одна из самых важных дат в истории города на Неве. Именно в этот день в 1944 году была завершена операция «Январский гром», в ходе которой Ленинград полностью освободили от фашистской блокады. С праздником Ленинградской Победы горожан поздравили губернатор и спикер ЗакСа Александр Беглов и Александр Бельский, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- 78 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Враг был отброшен от города на 65-100 километров. В городе впервые прогремели мирные залпы – салют Ленинградской Победы, - говорится в обращении руководства Петербурга.

Кроме Лениграда, были освобождены от захватчиков Красное Село, Пушкин, Павловск, Петергоф, Гатчина.

Сегодня же, в память о жертвах блокады и тех, кто смог ее пережить, в Соляном переулке будет открыт памятник блокадному учителю. Монумент – знак глубочайшего уважения людям, которые, несмотря на все тяжелейшие испытания, продолжали выполнять свой долг. Учителя, как могли, берегли детей от голода и холода, помогая им выжить.

- Мира, добра и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам! – отмечают в Смольном.