Беглов, Бельский и Матвиенко поздравили жителей города с днем полного снятия блокады Ленинграда

27 января - день полного снятия блокады Ленинграда.
Фото: Олег ЗОЛОТО
27 января – одна из самых важных дат в истории города на Неве. Именно в этот день в 1944 году была завершена операция «Январский гром», в ходе которой Ленинград полностью освободили от фашистской блокады. С праздником Ленинградской Победы горожан поздравили губернатор и спикер ЗакСа Александр Беглов и Александр Бельский, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
- 78 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Враг был отброшен от города на 65-100 километров. В городе впервые прогремели мирные залпы – салют Ленинградской Победы, - говорится в обращении руководства Петербурга.
Кроме Лениграда, были освобождены от захватчиков Красное Село, Пушкин, Павловск, Петергоф, Гатчина.
Сегодня же, в память о жертвах блокады и тех, кто смог ее пережить, в Соляном переулке будет открыт памятник блокадному учителю. Монумент – знак глубочайшего уважения людям, которые, несмотря на все тяжелейшие испытания, продолжали выполнять свой долг. Учителя, как могли, берегли детей от голода и холода, помогая им выжить.
- Мира, добра и благополучия всем ленинградцам-петербуржцам! – отмечают в Смольном.