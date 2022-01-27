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Здоровье27 января 2022 8:56

Коронавирус установил антирекорд в 11,8 тысяч заболевших за сутки в Петербурге

За день рост составил более 11 процентов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Более 11 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 27 января

Более 11 тысяч человек заболели коронавирусом в Петербурге на 27 января

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Санкт-Петербурге продолжает стремительно распространяться и устанавливать антирекорды. Только накануне была побита планка в 10 тысяч зараженных. В четверг, 27 января 2022 года, количество заболеваний снова увеличилось и уже превысило 11,8 тысяч случаев за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по COVID-19.

- За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировано 11 808 случаев заражения коронавирусом, что на 11,6 процентов больше, чем днем ранее, - сообщили в оперативном штабе.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 27 января 2022 года / Фото: Яндекс

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 27 января 2022 года / Фото: Яндекс

Также за сутки в Петербурге скончались 64 человека, зараженных коронавирусом. 3228 пациентов выздоровели.

Всего за время пандемии в городе были инфицированы 962 283 жителей города, из них 847 273 выздоровели и 29 656 умерли в следствии болезни.

Напомним, что накануне стало известно о том, что городе начинается прививочная кампания по вакцинации детей от коронавируса. Делать уколы будут в 59 пунктах.