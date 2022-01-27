Еще пять баров опечатали в Петербурге после ночных рейдов

Пять баров закрыли за карантинные нарушения. Фото: ККИ СПб

Еще пять баров опечатали в Петербурга за нарушения карантинных правил. Это стало результатом трех ночных и двух дневных рейдов, проведенных за последние трое суток. Всего инспекторы Комитета по контролю за имуществом (ККИ) проверили 70 магазинов, 11 точек общепита и 23 организации сферы услуг. Часть из них попалась на несоблюдении мер.

- В ночное время мероприятия проводились с сотрудниками Роспотребнадзора и полиции, а также в координации со Следственным комитетом. В результате проверки 13-ти заведений общественного питания, нарушения выявлены в пяти, - сообщает пресс-служба ККИ.

Так, на проспекте Косыгина и улицах Оптиков, Ильюшина и Ивановской работали кальян-бары, что запрещено санитарными нормами. На нарушении попался и бар на 7-й линии Васильевского острова.

Везде нашелся целый букет нарушений: работа в ночное время, отсутствие масок на персонале и прочее. Кроме того, никто не проверял QR-коды.

В результате все пять заведений опечатали. Их владельцам грозит штраф до 300 тысяч рублей. Также к ответственности привлекли и 16 посетителей баров.

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