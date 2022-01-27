Уголовное дело об убийстве 17-летней девочки возбудили после ее пропажи в Ленобласти

В Ленобласти возбудили уголовное дело об убийстве девочки, спустя месяц после ее пропажи Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области 25 января 2022 года следственный комитет по городу Гатчина возбудил уголовно дело об убийстве 17-летней девочки, пропавшей без вести. О местонахождении подростка ничего не известно с конца прошлого года. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- 29 декабря 2021 года в полицию обратилась 31-летняя воспитатель "Сиверского ресурсного центра", расположенного в поселении городского типа Сиверский в Гатчинском районе. Она рассказала, что днем из центра ушла их 17-летняя воспитанница, - рассказал источник.

Девочка и раньше уходила из центра, также она состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Спустя почти месяц поисков подростка так и не нашли. После возбуждения уголовного дела следователи смогут активнее заняться расследованием ее пропажи.