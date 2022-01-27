Салют с фейерверком прогремит 27 января в честь Дня снятия блокады Ленинграда

Салют прогремит в честь годовщины снятия блокады. Фото: Артем КИЛЬКИН

Залпы праздничного салюта прогремят вечером 27 января от стен Петропавловской крепости. Именно здесь будут стоять артиллерийские расчеты Михайловской военной академии. Ровно в 21:00 они дадут первые залпы в честь 78-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

- Расчеты батареи 85-мм орудий произведут 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков более тысячи фейерверочных изделий салютными установками, - сообщает пресс-служба Западного военного округа.

По давней традиции, каждый залп орудий будет героям обороны Ленинграда: военным, работникам тыла и самим жителям блокадного города.

Напомним, что первый салют в часть снятия блокады прогремел в освобожденном городе 27 января 1944 года. Именно в этот день была успешно завершена операция «Январский гром», а враг был отброшен на 50-100 километров от Ленинграда. Тогда 324 орудия, установленные на Марсовом поле, набережных Невы, кораблях Краснознаменного Балтийского флота, дали 24 победных залпа.