22 пункта вакцинации детей от коронавируса откроют в Ленобласти

В Ленобласти откроют 22 пункта вакцинации детей от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области вскоре начнется прививочная кампания по вакцинации детей от коронавируса. Как сообщили 27 января 2022 года в администрации 47-го региона, сейчас в области откроют 22 прививочных пункта.

- Дополнительно к 137 работающим пунктам вакцинации от COVID-19 в Ленинградской области будут открыты еще 22 - на базе детских поликлиник, - рассказал председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин на заседании правительства региона.

Напомним, что вакцинировать будут детей от 12 до 17 лет препаратом "Спутник М". Он также как и "Спутник V" двухкомпонентный. Второй укол будет делаться спустя три недели после введения первой дозы. Для вакцинации детей от 12 до 15 лет потребуется письменное согласие одного из родителей, для подростков от 15 лет и старше, их согласие.

Тем временем в Петербурге уже организовали 59 пунктов вакцинации для подростков. Адреса можно посмотреть по ссылке.

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