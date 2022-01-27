Эрмитаж отменил посещение музея детьми с 28 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения из-за коронавируса, которые коснутся несовершеннолетних. В частности, детям и подросткам запрещено посещать общественные места и мероприятия. В связи с этим Государственный Эрмитаж сообщил о том, что с 28 января 2022 года прекратит пускать посетителей младше 18 лет.

- С 28 января 2022 года по решению правительства Санкт-Петербурга посещение музея временно разрешено только для лиц старше 18 лет. Проход посетителей организуется при наличии одного из документов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, - рассказали в пресс-службе музея.

Напомним, что ограничения продлятся до 13 февраля. Будут ли они сняты после этого станет известно позже.

Для посещения музея на входе надо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, либо справку о медотводе от вакцинации вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.

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