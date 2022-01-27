Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды27 января 2022 11:07

Эрмитаж отменил посещение музея детьми с 28 января

Посетителей будут пускать только при предъявлении QR-кода
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эрмитаж отменил посещение музея детьми с 28 января

Эрмитаж отменил посещение музея детьми с 28 января

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга ввели новые ограничения из-за коронавируса, которые коснутся несовершеннолетних. В частности, детям и подросткам запрещено посещать общественные места и мероприятия. В связи с этим Государственный Эрмитаж сообщил о том, что с 28 января 2022 года прекратит пускать посетителей младше 18 лет.

- С 28 января 2022 года по решению правительства Санкт-Петербурга посещение музея временно разрешено только для лиц старше 18 лет. Проход посетителей организуется при наличии одного из документов, подтверждающих вакцинацию или перенесенное заболевание, - рассказали в пресс-службе музея.

Напомним, что ограничения продлятся до 13 февраля. Будут ли они сняты после этого станет известно позже.

Для посещения музея на входе надо предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе, либо справку о медотводе от вакцинации вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

0