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Общество27 января 2022 11:22

Около 1,4 тысяч зон для отдыха обустроят в Ленобласти в 2022 году

Все они будут сделаны с соблюдением пожарной безопасности
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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1,4 тысяч зон для отдыха обустроят в Ленобласти в 2022 году

1,4 тысяч зон для отдыха обустроят в Ленобласти в 2022 году

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области проводится подготовка к пожароопасному сезону. В его рамках в регионе будет обустроено порядка 1,4 тысяч зон для отдыха местных жителей, а также установлено более 1,7 тысяч информационных аншлагов, стендов, призывающих к соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. Об этом 26 января 2022 года рассказали в комитете по природным ресурсам региона.

- В 2022 году на территории лесничеств будут проведены обустройство и обновление противопожарных полос общей протяженностью порядка 8 тысяч километров, - рассказали в комитете.

Также комитет утвердил план мероприятий по организации работы по охране лесов от пожаров. Кроме этого, разрабатывается план тушения лесных пожаров Ленинградской области, в основе которого - сведения планов тушения по лесничествам.

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