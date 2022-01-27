В Царском Селе отменили детские программы из-за коронавирусных ограничений Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Царском Селе Санкт-Петербурга отменили все детские программы из-за новых коронавирусных ограничений, которые вступят в силу с 28 января 2022 года. Так как запреты коснутся несовершеннолетних, детей и подростков перестанут пускать в музей. Об этом 27 января 2022 года рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

- Друзья, как и все петербургские музеи, мы вынуждены с 28 января по 13 февраля приостановить прием посетителей в возрасте до 18 лет на наших экспозициях. На эти 17 дней приостановлена продажа билетов для юных посетителей, отменены детские программы, - пояснили в музее.

Все, кто ранее купил билеты на события в музее, смогут вернуть за них деньги. При этом, вход в парки Царского Села по прежнему будет открыт для всех.

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