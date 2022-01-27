Аквапарк «Питерлэнд» закрывается для детей с 28 января

Аквапарк закрывается для детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Аквапарк «Питерлэнд» объявил об изменении режима работы. С 28 января сюда перестанут пускать детей до 18 лет. Причиной стали новые карантинные ограничения, которые начнут действовать именно с этой даты.

- Важная информация! C 28.01.2022 по 13.02.2022 проход на территорию аквапарка гостей до 18 лет временно ограничен, согласно изменениям в Постановление правительства Санкт-Петербурга №121.Приносим извинения за вынужденные неудобства, - сообщается в соцсетях аквапарка.

Точно такое же правило работы уже анонсировал и Эрмитаж.

Напомним, что согласно обновленному постановлению, с 28 января отменяются дополнительные образовательные программы и занятия у детей, в том числе в негосударственных учреждениях. Их можно проводить только онлайн.

Перестают работать все кружки и секции.

Несовершеннолетним нельзя будет посещать зоопарки, цирки, театры, музеи, кинотеатры, бассейны, аквапарки, концертные залы, выставки и прочее. Спортивные мероприятия с участием детей отменены.

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