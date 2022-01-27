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Здоровье27 января 2022 13:05

Койки для ковид-пациентов развернули в психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова

Карантинных больных будут принимать 16-й Роддом и детская больница Святой Ольги
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Новые инфекционные койки развернуты в Петербурге.

Новые инфекционные койки развернуты в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые инфекционные койки для пациентом с коронавиусом развернуты в Петербурге. Из-за продолжающегося роста заболеваемости – за сутки число случаев превысило 11 тысяч – принимать больных начнут еще три стационара.

- Перепрофилированы в инфекционные дополнительные 60 коек в Психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова и 75 инфекционных коек в Родильном доме №16, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

Кроме того, на прием юных пациентов с подозрением на коронавирус и пневмонию перешла и Детская городская больница святой Ольги. Здесь развернута 251 инфекционная койка.

Всего в Петербурге больных с ковидом принимают 17 стационаров городского и три федерального подчинения. Из 8 687 развернутых коек свободно 43%.

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