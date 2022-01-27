Смольный не будет отменять QR-коды в Петербурге до улучшения эпидситуации

Коды в ближайшее время отменять не планируется. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Власти Петербурга на данный момент не рассматривают вариант с отменой QR-кодов. Вариант Москвы, где для заведений общепита не стали вводить подобной меры, городу на Неве пока не грозит. Обсудить ослабление карантинных мер можно будет только после улучшения эпидситуации.

- Говорить о смягчении мер, в том числе и об отмене QR-кодов, на данный момент рано. Пока уровень заболеваемости в Северной столице только растет, - заявил на круглом столе о проблемах развития розничной торговли глава Комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик. Его слова приводит «Мойка 78».

Власти города надеются, что нынешняя вспышка коронавируса станет последней столь масштабной. По крайней мере, не будет тяжелых последствий. Сейчас «омикрон» дает большое количество пациентов, но большая часть из них переносит болезнь без осложнений.

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