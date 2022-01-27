В Сосновом бору и Кингисеппе из-за писем о минировании эвакуировали школы

Взрывных устройств не обнаружено Фото: Олег ЗОЛОТО

Продолжается волна хулиганских “минирований” школ. Сегодня днем ложные сообщения пришли в администрации Соснового бора и Кингисеппа. Соблюдая регламент, сотрудников и учеников всех школ эвакуировали и провели проверку помещений.

- Чтобы не допустить паники, причиной эвакуации была названа санитарная обработка школ. На месте работали сотрудники Росгвардии и полиции, - сообщают в комитете по образованию Кингесеппского района.

В Сосновом бору истинных причин эвакуации скрывать не стали. Но так или иначе, взрывные устройства не были найдены ни в одной из школ.

За прошлый год в России зафиксировали больше 4,5 тысяч ложных “минирований”. Каждый раз людям необходимо эвакуироваться, а экстренным службам - проверять здание.

Возможность изменить порядок реагирования на подобные письма и звонки обсуждают в Госдуме с 2018 года. В прошлом году депутаты приняли закон о блокировке сайтов с ложной информацией о терактах.