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Общество27 января 2022 13:24

В Сосновом бору и Кингисеппе из-за писем о минировании эвакуировали школы

Детей и сотрудников эвакуировали под предлогом санитарной обработки
Анна МОТОВИЛОВА
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Взрывных устройств не обнаружено

Взрывных устройств не обнаружено

Фото: Олег ЗОЛОТО

Продолжается волна хулиганских “минирований” школ. Сегодня днем ложные сообщения пришли в администрации Соснового бора и Кингисеппа. Соблюдая регламент, сотрудников и учеников всех школ эвакуировали и провели проверку помещений.

- Чтобы не допустить паники, причиной эвакуации была названа санитарная обработка школ. На месте работали сотрудники Росгвардии и полиции, - сообщают в комитете по образованию Кингесеппского района.

В Сосновом бору истинных причин эвакуации скрывать не стали. Но так или иначе, взрывные устройства не были найдены ни в одной из школ.

За прошлый год в России зафиксировали больше 4,5 тысяч ложных “минирований”. Каждый раз людям необходимо эвакуироваться, а экстренным службам - проверять здание.

Возможность изменить порядок реагирования на подобные письма и звонки обсуждают в Госдуме с 2018 года. В прошлом году депутаты приняли закон о блокировке сайтов с ложной информацией о терактах.