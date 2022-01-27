Волк задрал кота под окнами многоэтажки в Ленобласти

Волк загрыз кота в Рябово. Фото: vk.com/ryabovosity

Шокирующие кадры сняли на видео жители поселка городского типа Рябово, расположенного в Тосненском районе Ленобласти. Под окнами обычной многоэтажки волк поймал и загрыз кота, местного любимца двора.

- Кошмар! Схватил и за гаражи понес, - удивляются местные жители, опубликовавшие кадры в паблике «Подслушано в Рябово». - Кота звали Кузя.

По словам очевидцев, инцидент произошел 26 января на Ленинградской улице у дома №5.

- Так вот куда мой кот делся в декабре, - пишут рябовцы.

В комментариях люди призывают местную администрацию принять меры, ведь все произошло вечером, когда многие еще возвращаются с работы. Чиновники ответили, что отстрелом волков не занимаются, а соответствующие службы из Охотнадзора уже проинформированы.