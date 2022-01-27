Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья27 января 2022 14:16

Волк задрал кота под окнами многоэтажки в Ленобласти

Местные жители сняли все на видео
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Волк загрыз кота в Рябово. Фото: vk.com/ryabovosity

Волк загрыз кота в Рябово. Фото: vk.com/ryabovosity

Шокирующие кадры сняли на видео жители поселка городского типа Рябово, расположенного в Тосненском районе Ленобласти. Под окнами обычной многоэтажки волк поймал и загрыз кота, местного любимца двора.

- Кошмар! Схватил и за гаражи понес, - удивляются местные жители, опубликовавшие кадры в паблике «Подслушано в Рябово». - Кота звали Кузя.

По словам очевидцев, инцидент произошел 26 января на Ленинградской улице у дома №5.

- Так вот куда мой кот делся в декабре, - пишут рябовцы.

В комментариях люди призывают местную администрацию принять меры, ведь все произошло вечером, когда многие еще возвращаются с работы. Чиновники ответили, что отстрелом волков не занимаются, а соответствующие службы из Охотнадзора уже проинформированы.