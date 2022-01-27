Пассажира, перерезавшего горло таксисту в Пулково, поймали в Пензе

Мигранта, убившего таксиста в Пулково, поймали в Пензе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственное управление СК России по Петербургу предъявило обвинение в убийстве таксиста 18-летнему мигранту, приятелю погибшего. Известно, что подозреваемого задержали в Пензе, куда он успел доехать от Северной столицы.

- По версии следствия, 22 января обвиняемый, находясь в припаркованном на территории аэропорта Пулково автомобиле, несколько раз ударил ножом потерпевшего, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Тело водителя с множественными ранами и перерезанным горлом нашли через несколько часов. Внимание службы охраны привлекла машина такси, стоявшая на съезде с верхней эстакады.

По камерам слежения было установлено, что в машине в Пулково приехали четверо. Два пассажира ушли в терминал, а один остался внутри. Такси отъехало и остановилось.

Сейчас следователи выясняют мотив преступника и устанавливают все обстоятельства убийства.