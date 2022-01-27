Робот Виктория из службы 122 начала звонить петербуржцам и спрашивать, пришел ли к ним врач

Робот-помощник Виктория начала обзванивать пациентов, вызывавших врача на дом. Фото: vk.com/spb122

Робот-помощник Виктория из службы 122, столь нелюбимая многими горожанами, теперь будет не только принимать заявки на вызов врача, но и сама звонить пациентам. В обязанности «девушке» вменили проверку отработки заявок. Робот будет уточнять, дошел ли врач до больного.

- Служба 122 запустила исходящий обзвон граждан по всем отработанным заявкам на вызов врача на дом. Нагрузка на учреждения здравоохранения существенно возросла. Нужно убедиться, что никто не остался без помощи, и исключить возможные технические ошибки, - сообщается на странице ВКонтакте службы.

Жителей города просят не пугаться и отвечать на звонки. Это необходимо не только для контроля работы системы, но и для сбора статистики. Вызов на телефон пациента поступает с городского номера: +7-812-246-51-22.

И, судя по опыту сотрудников редакции «КП-Петербург», Виктория уже начала выполнять свои новые обязанности: «Уже звонила!».

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: