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Происшествия27 января 2022 15:34

Пойман мужчина, который сообщил о минировании 6 вокзалов Петербурга

В повседневности он работает оператором котельных установок
Анна МОТОВИЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Он уже дает показания полиции

Он уже дает показания полиции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в ложных сообщениях о минировании вокзалов. По версии следствия, он делал это 6 раз. Во время обыска его квартиры оперативники нашли телефоны, с которых происходила рассылка.

- Я задержан по подозрению в экстремистской деятельности. В том, что рассылал сообщения о минировании на вокзалы и аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Беларусь, - рассказывает мужчина на оперативной съемке МВД.

Подозреваемый работает оператором котельных установок в “Теплоэнергострое”. На вопросы о том, зачем он рассылал сообщения, ответить не может.

Письма и звонки о ложном минировании нарушают 207 статью Уголовного кодекса. Максимальное наказание, если никто не пострадал - штраф до 700 тысяч рублей или срок до 5 лет.