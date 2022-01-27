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Общество27 января 2022 15:36

Во дворе Капеллы воссоздали осажденный Ленинград

27 января здесь проходит акция памяти «900 дней и ночей»
Агния ПЕРОВА
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Во дворе Капеллы 27 января проходит акция памяти «900 дней и ночей». Фото: Юлия Акопова.

Во дворе Капеллы 27 января проходит акция памяти «900 дней и ночей». Фото: Юлия Акопова.

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, в разных районах Санкт-Петербурга проходят памятные мероприятия. Одно из них - акция памяти «900 дней и ночей» во дворе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

- Акция памяти «900 дней и ночей» проходит уже в шестой раз. Каждые полчаса с 15.00 до 20.00 во дворе Капеллы повторяется интерактивное светозвуковое представление, которое отдаленно переносит зрителей в атмосферу обычных военных дней, - рассказали в пресс-службе Комитета по культуре.

Во дворе Капеллы представлены различные предметы быта и оружие времен Великой Отечественной войны, а на фасаде здания - кадры кинохроники осажденного города.

Завершатся памятные мероприятия салютом и фейерверком. Начало в 21:00.