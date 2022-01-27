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Здоровье27 января 2022 16:07

Более 60 тысяч петербуржцев лечатся от коронавируса на дому

«Омикрон» бьет больно по амбулаторному звену
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге более 60 тысяч человек лечатся от ковида на дому.

В Петербурге более 60 тысяч человек лечатся от ковида на дому.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 60 тысяч жителей Петербурга лечатся от коронавируса на дому. Об этом рассказали в городском комитете по здравоохранению. Если считать еще и больных с пневмониями, то в общей сложности на амбулаторном лечении находятся под 70 тысяч человек. Бесплатные лекарства получают чуть более 64 тысяч зараженных инфекцией. Ранее в Смольном уже объясняли, что вспышка нового штамма «омикрон» бьет больнее именно по амбулаторному звену.

- В обсервации на изоляции находятся 138 человек. На карантине сейчас 3 234 горожанина. Закончили полный цикл вакцинации почти 2,9 млн жителей Северной столице. В городе по-прежнему работает 190 пунктов вакцинации, - передает пресс-служба комздрава.

Добавим, что в петербургских стационарах чуть ли не ежедневно увеличивают количество коек. Некоторые клиники перепрофилируют, например, в четверг так произошло в Психиатрической больнице №3 имени Скворцова-Степанова.

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