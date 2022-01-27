В Ленобласти дали 12 лет тюрьмы дедушке-расчленителю, получавшему пенсию за мертвую жену

В Ленобласти посадили в тюрьму на 12 лет пенсионера-расчленителя Владимира Юрьева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленобласти суд отправил на 12 лет в колонию строгого режима пенсионера Владимира Юрьева, которые задушил свою жену, расчленил ее тело, а после этого как ни в чем не бывало получал за нее пенсию. Напомним, расправа над супругой произошла 26 июля 2020 года в Тихвине. 72-летний мужчина разбросал части тела жены по акватории реки Сясь. На этом пенсионер не остановился.

- 31 декабря мужчина был в гостях у своей знакомой в Тихвине. Они поссорились. Юрьев повалил женщину на пол и задушил ее. После этого он переместил жертву в ванную, наполнил ее водой, инсценировав утопление, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры 47 региона.

В СУ СК РФ по Ленобласти добавляют, что преступник использовал доверенность, оформленную на его имя, чтобы получать страховую пенсию по старости за супругу. Жил на широкую ногу он недолго, успел получить только 82 тысячи рублей.

- Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима и штрафом в размере 30 тысяч рублей, - отметили в СУ СК РФ по Ленобласти.