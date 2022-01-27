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Происшествия27 января 2022 17:44

Суд отправил в тюрьму нетерпимого драчуна, избившего петербуржца за серьгу в ухе

Мужчина не менее 20 раз ударил случайного прохожего
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге осудили драчуна, избившего прохожего за серьгу в ухе.

В Петербурге осудили драчуна, избившего прохожего за серьгу в ухе.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге суд отправил на 4 года в колонию строгого режима нетерпимого драчуна по имени Руслан Бедоев, который жестоко избил случайного прохожего за серьгу в ухе. Напомним, мужчина прогуливался в ночное время с другом. В Предпортовом проезде они остановили мимо идущего молодого человека. Парочка посчитала, что тот является геем и его нужно проучить. Один из злоумышленников ударил дважды. А вот второго было не остановить.

- Бедоев нанес не менее 20 ударов руками по голове потерпевшего, а также не менее 1 удара ногами по ногам потерпевшего. Ему назначили 4 года в ИК строго режима. Сообщнику, Арсену Багандову, назначили 2,5 года условно с трехлетним испытательным сроком. Его выпустили из-под ареста в зале суда, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Добавим, что оба драчуна обязаны выплатить по 150 тысяч рублей парню с серьгой в ухе, в качестве компенсации морального вреда.