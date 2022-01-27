В Петербурге арестовали 18-летнего мигранта, перерезавшего горло таксисту в Пулково

Суд арестовал предполагаемого убийцу таксиста в аэропорту Пулково. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге Московский районный суд отправил в СИЗО 18-летнего Юнусджона Юсупова, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста в Пулково. Напомним, 26-летнего водителя с перерезанным горлом обнаружили внутри салона автомобиля в субботу, 22 января. Машина находилась на территории городского аэропорта. Предполагаемый убийца смог сбежать в Пензу, но его оперативно нашли и вернули в Северную столицу. Пока неизвестно, признает ли он вину и раскаивается.

- Суд арестовал Юнусджона Юсупова, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ. 27 января его задержали, обвинение ему не предъявляли, - уточняют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В СИЗО мигрант просидит минимум до 22 марта 2022 года. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.