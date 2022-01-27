Комздрав не нашел очередей в поликлиники в Петербурге

Комздрав Петербурга будет патрулировать поликлиники, чтобы не допустить очередей в них. Фото: комздрав СПб

В комитете по здравоохранению Петербурга заявили об отсутствии очередей в поликлиники минимум в трех районах города. Напомним, в Северной столице приостановили плановую медпомощь и диспансеризацию. Теперь в поликлиниках принимают больных с легкой формой коронавируса, потоки пациентов разделяют. Однако ранее горожане неоднократно жаловались на очереди из «ковидников».

В комздраве решили провести рейд в Калининском, Московском и Невском районах, чтобы удостовериться, какая там ситуация в местных поликлиниках.

- На улицах вблизи медучреждений очередей не было. Между тем, по данным поликлиник, пациенты зачастую занимают очередь еще до начала приема дежурного врача, из-за чего им приходится стоять на улице. В то время как вечером нагрузка на медиков значительно сокращается, - отмечают в пресс-службе комздрава Петербурга.

Линейно-контрольная служба комитета обещает продолжать проверки, чтобы в случае чего усилить мощности той или иной поликлиники, в том числе за счет привлечения дополнительного персонала.

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