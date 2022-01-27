Стадион «Зенита» на матче с «Бетисом» в Лиге Европы разрешили заполнить наполовину

На матч "Зенита" с "Бетисом" в Лиге Европы пустят только 50% болельщиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Петербурга разрешили заполнить стадион «Зенита» на матче с «Бетисом» ровно наполовину. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Напомним, первая игра команд в рамках 1/16 финала Лиги Европы пройдет 17 февраля 2022 года. Болельщики сине-бело-голубых с нетерпением ждали, пустят ли их на трибуны, поскольку волна «омикрона» бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом в городе. В итоге без поддержки зенитовцы не останутся.

- Допуск на стадион осуществляется при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание в течение последнего года, а также удостоверения личности. Других документов не требуется, - уточняют в пресс-службе «Зенита».

На стадион смогут попасть и иностранцы, но только те, что прививались вакциной, зарегистрированной в России. Подойдет и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 48 часов до начала игры. В клубе добавляют, что на входе на арену у зрителей могут потребовать паспорт.

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