Пьяная мать с ребенком на пассажирском сидении устроила ДТП в Петербурге

В Петербурге пьяная мать устроила ДТП и травмировала своего ребенка. Фото: vk.com/dorinspb

Пьяная 24-летняя мать устроила жесткое ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга. При этом в машине находилась семилетняя дочь женщины. Авария произошла незадолго до Нового года, 24 декабря. О ней стало известно благодаря «Дорожному инспектору», опубликовавшему видеозапись инцидента в своей группе во «Вконтакте». Горе-мать на BMW вылетела на встречную полосу движения на Лифляндской улице, где столкнулась с «Тойотой». Оказалось, что женщина попросту не хотела стоять в пробках.

- Надула (!) - 1.390 мг/л. При допустимом значении 0,160 мг/л. Пострадавшую девочку госпитализировали в детскую больницу, у нее диагностировали сотрясение мозга и травму головы, - пишет «Дорожный инспектор».

При виде сотрудников ГИБДД мать заплакала и клялась, что виновник ДТП другой водитель. В итоге на чрезмерно пьяную женщину составили три административных протокола: за езду в алкогольном опьянении, выезд на встречку и неисполнение обязанностей по заботе над ребенком.