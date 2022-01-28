Александр Беглов поблагодарил Владимира Путина за поддержку в развитии Петербурга

Беглов встретился с Путиным и обсудил актуальные вопросы развития Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Беглов доложил Владимиру Путину о развитии будущей станции метро «Кудрово» и Музея обороны и блокады Ленинграда. Губернатор и президент встретились сразу после траурных мероприятий на Пискаревском кладбище, где они возложили цветы к мемориалу. Градоначальник поблагодарил Владимира Путина за всестороннюю поддержку Петербурга и рассказал главе государства что, в частности, к 78-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда в городе открыли памятник блокадному учителю, он находится в Соляном переулке.

- Работа по развитию Музея обороны и блокады Ленинграда продолжается. Ему передали кинотеатр «Глобус» на территории Московского парка Победы. Выделили финансирование на проведение первого этапа создания экспозиции, посвященной блокадному Ленинграду 1942 года. На хлебозаводе «Каравай» открыли представительство музея, посвященное блокадному хлебу, - цитируют Александра Беглова в пресс-службе Смольного.

Коснулся разговор и транспортного развития Северной столицы. В частности, губернатор сообщил президенту, что «Метрострой Северной столицы» уже трудится в поте лица, а планы по строительству станции метро «Кудрово» и местного электродепо вот-вот появятся на бумаге.