Последние новости в Санкт-Петербурге на 28 января 2022 года: Смерть двух детей с коронавирусом и массовое отравлении барием в клинике

"КП Санкт-Петербург" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 28 января 2022 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 28 января 2022 года. Мы поговорили с 38-летней матерью-героиней, которая родила 13-го ребенка. Жительница Северной столицы Милана Сусаева уже готовится к выписке из роддома. По ее словам, семья уже едва помещается в четырехкомнатную квартиру. По утрам ребята выстраиваются в очереди в душ и туалет. А приготовить обед на всех не так-то просто, у плиты Милана стоит минимум по 6 часов в день. Почти как на работе. Зато с каждой беременностью женщина словно молодеет, признается, что это только прибавляет ей сил.

Накануне в городе прошли торжественно-траурные мероприятия в честь 78-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. На Пискаревском кладбище возложили цветы к мемориалу, туда приезжал и Владимир Путин. В городе зажгли Ростральные колонны, а ночью над Петропавловской крепостью прогремел салют вперемешку с красивейшим фейерверком.

В Санкт-Петербурге скончались еще два ребенка, болевших коронавирусом. Они погибли в клинике при СПбГПМУ. К сожалению, у детей были онкогематологические заболевания. Врачи бились за их жизнь до последнего, но инфекция усугубила ситуацию. В медучреждении добавляют, что в 2021 году у них скончались четверо детей, зараженных COVID-19.

Наконец, «КП Санкт-Петербург» с головой погрузилась в запутанную историю со смертельным отравлением трех пациентов диагностического центра на улице Сикейроса, которые проходили обычное обследование желудка. Оказывается, медики могут быть ни при чем – все могло произойти из-за некачественного препарата.