Тепло и снег принесет циклонический вихрь "Мари" в Петербург 28 января

Тепло и снежно будет в Петербурге 28 января Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подходящая к концу неделя в Санкт-Петербурге выдалась теплой. Периодически в городе подмораживало, но в основном погода была мягкой и порой снежной. В пятницу, 28 января 2022 года, в городе будет командовать циклонический вихрь "Мари", который снова установит мягкую и снежную погоду в городе. Об этом рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- Погоду будет формировать северная периферия обширного циклонического вихря, названного нашими немецкими коллегами "Мари". Его стараниями погода будет облачная, пройдёт снег, местами переходящий в мокрый снег, а температурный фон вплотную приблизится к оттепельным значениям, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге будет от нуля до минус 2 градусов, по Ленинградской области также от нуля до минус 5 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

В субботу снег постепенно прекратится и слегка подморозит, а в воскресенье - новые снегопады и повышение температуры.