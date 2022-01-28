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Общество28 января 2022 5:05

Тепло и снег принесет циклонический вихрь "Мари" в Петербург 28 января

Температура вновь поднимется до нуля градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Тепло и снежно будет в Петербурге 28 января

Тепло и снежно будет в Петербурге 28 января

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Подходящая к концу неделя в Санкт-Петербурге выдалась теплой. Периодически в городе подмораживало, но в основном погода была мягкой и порой снежной. В пятницу, 28 января 2022 года, в городе будет командовать циклонический вихрь "Мари", который снова установит мягкую и снежную погоду в городе. Об этом рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- Погоду будет формировать северная периферия обширного циклонического вихря, названного нашими немецкими коллегами "Мари". Его стараниями погода будет облачная, пройдёт снег, местами переходящий в мокрый снег, а температурный фон вплотную приблизится к оттепельным значениям, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге будет от нуля до минус 2 градусов, по Ленинградской области также от нуля до минус 5 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду.

В субботу снег постепенно прекратится и слегка подморозит, а в воскресенье - новые снегопады и повышение температуры.