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Общество28 января 2022 5:46

Красивое северное сияние сняли на Ладожском озере в Ленобласти

Полоски зеленого света запечатлели "охотники" 26 января
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Северное сияние сняли на Ладожском озере в Ленобласти

Северное сияние сняли на Ладожском озере в Ленобласти

Фото: принтскрин видео.

Охотники за северным сиянием в очередной раз сняли в Ленинградской области это прекрасное явление. На этот раз невообразимой красоты зеленые переливы попали в объектив камеры в районе Ладожского озера 26 января 2022 года. Видео этого появилось в сети.

- Остатки геомагнитной активности подарили несколько небольших всплесков северного сияния. Погода стояла морозная, но это не смутило ребят снимать кораблик, вмерзший в лед несколько часов подряд, вдали от машин. Мне тоже очень понравился этот кораблик, а главное - звездное небо и легкая облачность не портящая общий вид, - рассказал автор видео.

Для того, чтобы снять сияние, автору пришлось выехать за город и подождать часа ночи, пока не началась активность потоков.

Напомним, что в Петербурге и Ленинградской области северное сияние можно увидеть на протяжении всей зимы, а также порой осенью и весной.