КАД Петербурга встал в 10-километровую пробку из-за ДТП двух фур

ДТП двух фур создало пробку на КАД Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

Утро 28 января 2022 года в Санкт-Петербурге началось с пробок. Самый большой затор на 9 часов наблюдается на Кольцевой автодороге, где "разложились" две фуры. Из-за аварии по внутреннему кольцу КАД автомобили встали в вереницу длинной в 10 километров. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Две фуры сложились на внутренней стороне КАД, перед вантовый мостом, - рассказал свидетель.

- От Колтушского шоссе еду уже 1 час 40 минут и еще до сих пор до этого ДТП не доехала, - пожаловалась жительница Петербурга.

Так, основной затор в пробке создали две фуры. Как именно произошла авария и есть ли пострадавшие, не сообщается. Однако дальше ближе к Кудрово по внутреннему кольцу КАД есть еще пару ДТП, которые также усложняют проезд. Автомобилистам рекомендуется искать другие пути обхода.