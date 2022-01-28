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Происшествия28 января 2022 6:21

КАД Петербурга встал в 10-километровую пробку из-за ДТП двух фур

Затор растянулся от Вантового моста до Кудрово
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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ДТП двух фур создало пробку на КАД Петербурга

ДТП двух фур создало пробку на КАД Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

Утро 28 января 2022 года в Санкт-Петербурге началось с пробок. Самый большой затор на 9 часов наблюдается на Кольцевой автодороге, где "разложились" две фуры. Из-за аварии по внутреннему кольцу КАД автомобили встали в вереницу длинной в 10 километров. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Две фуры сложились на внутренней стороне КАД, перед вантовый мостом, - рассказал свидетель.

- От Колтушского шоссе еду уже 1 час 40 минут и еще до сих пор до этого ДТП не доехала, - пожаловалась жительница Петербурга.

Так, основной затор в пробке создали две фуры. Как именно произошла авария и есть ли пострадавшие, не сообщается. Однако дальше ближе к Кудрово по внутреннему кольцу КАД есть еще пару ДТП, которые также усложняют проезд. Автомобилистам рекомендуется искать другие пути обхода.