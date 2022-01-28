Мать ударила молотком по голове свою 9-летнюю дочь в Ленобласти

Психованная мать ударила свою девятилетнюю дочь молотком по голове в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области 40-летняя мать ударила свою девятилетнюю дочь молотком по голове. Все произошло 26 января 2022 года в поселке Большая Ижора Ломоносовского района. В тот вечер в экстренную службу позвонил дедушка девочки и сообщил, что его невестка находится в агрессивном состоянии. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Мужчина рассказал, что его невестка ведет себя неадекватно. Сама женщина с 2018 года состоит на учете в психо-невралгическом диспансере. В тот вечер дома у них произошел скандал, после чего мать взяла ребенка и шла в гости, - рассказал источник.

На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили женщину в состоянии психоза. Оказалось, что, прибывая в неадекватном состоянии, она ударила свою дочь по голове молотком.

Ребенка госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. У девочки сотрясение мозга, травма черепа, а также ушибы.

Женщину задержали и отправили на принудительное лечение в Гатчинскую психиатрическую больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство ребенка.