Двух граффитистов задержали за рисованием на вагонах в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудниками транспортной полиции по горячим следам задержаны граффитисты Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали двух граффитистов, которые разукрашивали вагоны грузового поезда. Молодых людей 26 и 27 лет обнаружили на перегоне между станциями Кушелевка и Пискаревка. Об этом 28 января 2022 года рассказали в управлении на транспорте МВД по СЗФО.

- При досмотре у уличных художников изъяли два аэрозольных баллончика, пакет с распылителями для них, а также мобильный телефон, видеокамера и фотоаппарат, - рассказали в транспортной полиции.

Выяснилось, что граффити молодые люди занимаются давно, а раскрасить вагоны решили, когда они оказались рядом с железнодорожной станцией. Художники пояснили, что таким образом они хотели преобразить грузовой поезд. Во время процесса один из них рисовал, а второй снимал на видео.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело о вандализме. Им может грозить до трех лет тюрьмы. Кроме того, им придется возместить материальный ущерб собственнику вагонов.