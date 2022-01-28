6,5 тысяч кубиков Рубика и 1,8 тонн санкционных продуктов изъяли на таможне в Петербурге

6,5 тысяч поддельных кубиков Рубиков изъяли на таможне. Фото: Санкт-Петербургская таможня

Поддельная одежда, сигареты, автодетали, санкционные сыры и колбасы, пиломатериалы и даже почти 6,5 тысяч контрафактный кубиков Рубика. Все это улов петербургских таможенников за прошедший год. В ведомстве подвели итоги работы в 2021-м.

- За прошлый год сотрудники Санкт-Петербургской таможни выявили свыше 11 400 единиц контрафактной продукции. Среди них 6450 штук игрушек-головоломок «магический кубик» с незаконно нанесенным товарным знаком RUBIK и 4700 штук подшипников SKF, сообщает пресс-служба ведомства.

Среди подделок были вещи торговых марок ADIDAS, REEBOK, PUMA, LACOSTE, TOMMY HILFIGER и даже «ЗЕНИТ».

В числе изъятого – 1,8 тонны мяса, масла и сыра из Евросоюза, которые были найдены в ходе рейдов по «финским» магазинам.

Контрабандой через границу пытались провезти 63 тысячи пачек сигарет и полтонны табака. А по нарушениям с пиломатериалами было возбуждено 141 административное и девять уголовных дел.