Главврача диагностического центра в Петербурге, где умерли три человека при обследовании желудка, задержали Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге задержали главного врача СПб ГБУЗ «Городской консультативно-диагностический центр №1», диагностического центра, в котором при проведении обследования желудка умерли три человека. Как сообщили 28 января 2022 года в следственном комитете, он подозревается в том, что закупал контрафактные препараты.

- По версии следствия, подозреваемый, возглавляя указанный центр, на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарат, - рассказали в комитете.

В итоге в этом центре пострадали более 20 человек, шесть пациентов попали в больницу, трое из которых умерли.

Сейчас следствие устанавливает производителя контрафакта. Возбуждено уголовное дело.