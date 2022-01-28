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Общество28 января 2022 9:25

Между Петербургом и Гатчиной могут запустить железнодорожные шаттлы

Сейчас Северо-Западная пригородная пассажирская компания и Ленобласть ведут переговоры
Авторы (2):
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
Анна МОТОВИЛОВА
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Между Гатчиной и Петербургом могут появиться железнодорожные шаттлы

Между Гатчиной и Петербургом могут появиться железнодорожные шаттлы

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из Санкт-Петербурга в пригород может появиться новый вид быстрого транспорта - железнодорожные шаттлы. В теории, такое сообщение соединит Северную столицу и Гатчину. Об этом 28 января 2022 года рассказал председатель комитета по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

- Между Гатчиной и Петербургом могут появиться железнодорожные шаттлы. Речь о тактовом движении железнодорожного транспорта с периодичностью 20-30 минут, - пояснил глава комитета.

Однако на данный момент необходимости в таком транспорте нет, добавил Присяжник. Пока что всех существующих электричек и автобусов между Гатчиной и городом на Неве вполне хватает. Тем не менее, Ленинградская область и Северо-Западная пригородная пассажирская компания ведут переговоры по этому поводу.

Ранее Присяжнюк сообщил, что метро в Кудрово отроется в 2029 году.

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