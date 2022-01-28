Уголовное дело о покушении на убийство возбудили на мать, избившую 9-летнюю дочь молотком в Ленобласти

СК Ленобласти возбудил уголовное дело о покушении на убийство 9-летней девочки матерью Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области следственный комитет возбудил уголовное дело по покушении на убийство девятилетней девочки, которую мать избила по голове молотком. Об этом 28 января 2022 года сообщили в ведомстве.

- Подозреваемая, находясь в квартире в поселке Большая Ижора Ломоносовского района, на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанесла не менее 5 ударов молотком в область головы девочки, причинив травмы различной степени тяжести, - рассказали в комитете.

Девочка выжила благодаря тому, что дедушка вызвал полицию, а медики госпитализировали ребенка в больницу.

Оказалось, что у женщины психологическое расстройство. Ее поместили в психиатрическую больницу, где окажут медицинскую помощь, а также проведут следственные действия.

Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.